طبيب ينصح بتناول كوب من الشاي على الريق لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية عن فوائد تناول كوب من الشاي على الريق، وتأثيره على الجسم، سواء في الصيف أو الشتاء.

وأضاف نزيه خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" عبر قناة "سي بي سي"، أن الشاي يحتوي على مركب يوسع الشعب الهوائية؛ ويفضل تناول الشاي سادة دون لبن.

وأشار إلى أن الشاي به عدة مواد مضادة للأورام، وهو كشيء حامضي يعمل تطهير لمنطقة "الحلق".

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يسكنوا المناطق العشوائية أو المليئة بالغبار، أو الحرفيين، الذين يعملوا في تراب أو أسمنت، لا يستطيعوا بداية اليوم دون تناول كوب من الشاي.

واختتم: "الشاي مفيد واللبن مفيد، ولكن يفضل تناول كلا منهم على حدة".

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