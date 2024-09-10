ماذا يحدث إذا تناولت كوب دافيء من الماء المالح على الريق يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول كوب من الماء الدافىء المالح يوميا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في جسم الإنسان ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض، وفق ما أورد موقعي "timesofindia" و"onlymyhealth".

فقدان الوزن:

قد يسهم تناول كوب من الماء المالح على معدة فارغة في منع تراكم الدهون وفقدان الوزن وكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتطهير الجهاز الهضمي عن طريق إزالة السموم.

ترطيب الجسم:

يمكن أن يساعد شرب الماء المالح في بداية اليوم على ترطيب الجسم والاحتفاظ بالمياه والحفاظ على توازن الإلكتروليت.

تعزيز الهضم:

يمكن أن يحفز الماء المالح الغدد اللعابية، ما يعزز إنتاج الإنزيمات الهضمية التي تساعد في تكسير الطعام وتحسين الهضم طوال اليوم وإزالة السموم وتطهير الجهاز الهضمي عن طريق طرد السموم وتعزيز حركة الأمعاء، وخاصة عند شربه في الصباح.

توازن الكهارل:

الكهارل هي المعادن والأملاح الموجودة في الجسم، وتوجد في الدم والبول والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى، ويعني توازن الكهارل موازنة كمية الماء في الجسم.

ويحتوي الملح على معادن أساسية مثل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد في الحفاظ على توازن الكهارل في الجسم وتحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب.

القلوية:

يمكن أن يساعد الماء المالح الدافئ في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، ما يجعله أكثر قلوية.

تعزيز التمثيل الغذائي:

شرب الماء المالح على الريق يمكن أن يحفز عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة وفقدان الوزن.

صحة الفم:

شرب الماء المالح على الريق يساعد في تعزيز صحة الفم والحفاظ على نظافته وتقليل البكتيريا ومنع ضعف اللثة وتقليل رائحة الفم الكريهة.

كمية جيدة من تناول المعادن:

الملح مصدر غني بالمعادن الأساسية مثل اليود، وهو مهم لوظيفة الغدة الدرقية، كما أنه غني بالمعادن الأخرى المهمة لجسم الإنسان على المدى الطويل.

صحة الجلد:

الاستحمام بالماء المالح الدافئ يمكن أن يسهم في علاج بعض مشكلات الجلد، مثل الأكزيما أو الصدفية، من خلال المساعدة في تطهير البشرة وتهدئتها. كما يساعد في الحفاظ على مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم وتقليل الالتهابات.

تقليل التوتر:

الماء المالح يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم.

ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكورتيزول إلى تقليل التوتر والقلق.

انتبه لهذه العلامات- تدل على وجود مشكلة في البنكرياس

على كل رجل الانتباه.. مشروب موجود بكثرة في كل بيت يضعف القدرة الجنسية

تظهر قبل 3 أشهر.. 5 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية

تظهر وأنت بتاكل.. 7 علامات تكشف عن وجود سرطان بجسمك

"عشان تبقى في الأمان".. 10 نصائح مهمة لشراء حلوى المولد النبوي