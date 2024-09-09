الامارات | فنانون مصريون يتنافسون على "أقوى مسلسل في رمضان المقبل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت ملامح المنافسة الدرامية المرتقبة لموسم رمضان 2025 تظهر بين النجوم المصريين، وفي طريقة ترويجهم لأعمالهم المقبلة، فالبعض يكتفي بإعلان عمله الجديد، فيما اختار البعض إعلان التحدي منذ اليوم الأول للتصوير، ليؤكد كل منهم أنه سيقدم "أقوى مسلسل في رمضان المقبل".

وخلال لقاء تلفزيوني أجرته مؤخراً، أعلنت الفنانة روجينا أن مسلسلها الجديد، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بمثابة "طلقة" تقلب الدنيا رأساً على عقب في الدراما، مشيرةً إلى أنها ستتناول فيه قضية تهم كل امرأة في الوطن العربي.

وأكدت روجينا أن ابنتيها ستفتخران بهذا العمل مستقبلاً، قائلةً: "موضوع المسلسل أعتبره حلماً وقضية حياتي، وأعتقد أن بناتي سيقلن لي شكراً على أنك قدمتِ عملاً يهم المرأة بهذا الشكل".

وأشارت إلى أن المسلسل من إخراج مي ممدوح، قائلةً: "الموضوع الذي أتناوله درامياً هذا العام يجب أن تكون مخرجته سيدة.. وكل النساء سيتحمسن لهذا المسلسل.. أنا على يقين من ذلك".

أما النجم أحمد العوضي فكشف ملامح مسلسله الجديد "فهد البطل"، الذي يخوض به موسم رمضان 2025، موضحاً في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك، أنه ينافس بمسلسل "شعبي وصعيدي".

وشدد على أن هذا العمل سيتفوق على مسلسله الأخير "حق عرب"، وعلى كل مسلسل قدّمه من قبل، لافتاً إلى أن الجمهور سيحتشد في جميع مقاهي مصر لمشاهدته، على حد وصفه.

ويراهن المخرج محمد سامي على مسلسل "إش إش"، الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2025، وتقوم ببطولته زوجته الفنانة مي عمر، مؤكداً أنه سيكون أقوى مسلسلاته.

وشارك سامي صوراً له من موقع تصوير المسلسل، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها كاتباً: "من تصوير مسلسل (إش إش) للنجمة مي عمر، رمضان 2025، سيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي".

وأشار إلى أن المسلسل يضم عدداً من النجوم بجانب مي عمر، هم ماجد المصري، وهالة صدقي، وانتصار، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وطارق النهري، وعصام السقا، ودينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.