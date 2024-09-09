الامارات | كينيا: تسعينيان يتزوجان بعد علاقة استمرت 64 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوج رجل كيني يبلغ 95 عاما أخيراً من حبيبته البالغة 90 عاماً، بعد ستة عقود من لقائهما الأول، على ما ذكرت وسائل إعلام كينية.

وذكرت مؤسسة "سيتزن ديجيتل" الإعلامية الخاصة أن إبراهيم مبوغو عقد قرانه على تابيثا وانغي في حفل زفاف في كنيسة في موكورويني، على بعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة من العاصمة نيروبي،

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مبوغو قوله خارج الكنيسة "التقينا ووقعنا في الحب في عام 1960، هل تسمعون؟".

وأضاف "تناقشنا معا وقررنا أنه سيكون رائعا إذا أقمنا حفلة زفاف"، و"نعلم بحسب عاداتنا القبلية أننا متزوجان قانونيا، ولكن نظرا لأننا مسيحيون أيضا، فقد قررنا إقامة حفل زفاف في الكنيسة".

وارتدى العريس بزة رمادية أنيقة وربطة عنق فضية، بينما كانت عروسه تضع قبعة بيضاء مع سترة من الديباج المقصب باللون الكريمي فوق زي أبيض.

وعندما سُئلت وانغي عن سر هذه العلاقة، قالت لـ"سيتزن ديجيتل" "يجب عليكن أيتها النساء أن تحترمن أزواجكن، وإذا فعلتن ذلك، فسوف تكن سعيدات مثلنا".

وأضافت "لا ترتكبن أي خطأ، وعندما تفعلن ذلك، فقط اعتذرن واطلبن المغفرة".