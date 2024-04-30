الامارات | رايان رينولدز يتولى منصبه الجديد.. سفيراً لجزيرة ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جزيرة ياس أبوظبي تعيين النجم الأميركي رايان رينولدز في منصب السفير الجديد لشؤون الجزيرة، إذ سيسير نجم هوليوود على خطى السفيرين السابقين كيفن هارت وجيسون موموا.

وظهر رينولدز في إعلان ترويجي لافت، يهبط فيه من السماء بمظلته مباشرة في وسط حلبة مرسى ياس بين السيارات الرياضية المسرعة، ما أثار استياءه، لأنه أخطأ مكان الهبوط المقصود في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس، في مشهد فكاهي أضفى لمسة فريدة على وصوله المميز إلى الجزيرة.

ويظهر رينولدز في الإعلان عن دوره كسفير جديد لشؤون الجزيرة، ومن ثم يبدأ بفخر باستعراض مسيرته المهنية كممثل ومنتج، ومالك لنادي كرة قدم في ويلز، والآن مع اللقب الجديد الذي يضيفه إلى هذه المجموعة، إذ قدم نفسه بفخر كسفير جديد لشؤون لجزيرة ياس أبوظبي.

وخلال محاولته مواصلة كلمته الدرامية، تبدأ كلماته بالتلاشي ليطغى عليها الصوت المنبعث من السيارات المسرعة في حلبة مرسى ياس. يأتي هذا الإعلان ليمهد الطريق للمسيرة الترفيهية التي سيخوضها رينولدز في مختلف المدن والمرافق الترفيهية العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستينيشنز، ليام فيندلي: «نواصل من خلال تعيين النجم رايان رينولدز في منصب السفير الجديد لشؤون جزيرة ياس التقليد الذي أرساه النجمان كيفن هارت وجيسون موموا، إذ سيضفي رينولدز على منصبه الجديد مزيجاً من الكاريزما والطاقة والحيوية، ليسهم بذلك في الارتقاء بالتجارب التي تنفرد بها جزيرة ياس».