شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف صيانة الطائرات (الظهران).

– أخصائي دعم المحركات (الطائف).

– فني ميكانيكي (الجبيل).

– مهندس الحلول/ شبكات تقنية المعلومات (الرياض).

– محلل أول ذكاء المعلومات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)