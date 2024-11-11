شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيـس تمريض/ طب الأطفال.

– رئيـس تمريض/ قسم التوليد/الولادة.

– رئيـس تمريض/ وحدة العناية المركزة.

– رئيـس تمريض/ الجراحة.

– رئيـس تمريض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– مشرف وحدة تمريض/ غرفة العمليات.

– مشرف وحدة تمريض/ وحدة العناية المركزة.

– مشرف وحدة تمريض/ الجراحة.

– مشرف وحدة تمريض/ طب الأطفال.

– مشرف وحدة تمريض/ غرفة الطوارئ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)