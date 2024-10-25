وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وحائل، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي ميكانيكا (الجبيل).

– مهندس صيانة (ينبع).

– مشغل أنابيب (حائل).

– محلل أول التأمين (الجبيل).

– فني ميكانيكا الأفران (جازان).

– فني صيانة كهربائية (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)