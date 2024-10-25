وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل تواصل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التواصل الإعلامي، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة جودة المراجعة الداخلية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– باحث/ أنشطة إدارة الأنظمة واللوائح: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مدير برنامج/ أنشطة إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)