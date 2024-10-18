شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة مطارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مسؤول حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مسؤول حسابات القبض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مدير عام الاستراتيجية والأداء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)