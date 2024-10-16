وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير حسابات رئيسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المبيعات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير مركز الابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مساعد مدير عمليات بناء المشاريع المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– محلل رئيسي التخطيط المالي والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)