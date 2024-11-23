اليابان | اليابان: فجوة الأجور تتقلص مع ارتفاع الأجور الفعلية فوق الحد الأدنى

اقتصاد 24/11/2024

تميل الأجور بالساعة التي تقدمها الشركات في اليابان إلى أن تكون أعلى من الحد الأدنى القانوني للأجور، إلا أن هذه الفجوة تتفاوت بشكل كبير حسب المناطق. ففي طوكيو، يصل الفرق المتوسط إلى حوالي 177 ين فوق الحد الأدنى، بينما يبلغ في محافظة أوموري فقط 31 ين. يعكس هذا التفاوت الفروقات الاقتصادية بين المناطق الحضرية الكبرى والمناطق الريفية، حيث تسعى الشركات في المدن الكبرى إلى جذب الموظفين برواتب أعلى وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الطلب على اليد العاملة، في حين تكون الزيادات في المناطق الريفية محدودة نسبيًا بسبب الاقتصاد المحلي الأقل تنافسية.

وفقًا لمسح شمل 27,093 شركة في اليابان أجرته شركة ”تيكوكو داتا بنك“خلال الفترة من منتصف إلى أواخر سبتمبر/أيلول، بلغ متوسط ​​أدنى أجر بالساعة عند توظيف الموظفين، سواء كانوا منتظمين أو غير منتظمين، 1,167 ين، وهو أعلى بنحو 112 ين من المتوسط ​​الوطني المرجح البالغ 1,055 ين الذي تم تحديده بموجب الحد الأدنى للأجور المعدل الذي تم تنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول.

وفقًا للقطاع، كان أعلى متوسط ​​لأدنى أجر بالساعة عند التوظيف في قطاعي التمويل والعقارات، حيث بلغ 1,261 ين، تلاه قطاع البناء عند 1,249 ين، وقطاع الخدمات عند 1,208 ين.

ويظهر تحليل قطاع الخدمات تباينًا كبيرًا، إذ كانت الأجور مرتفعة نسبيًا في مجالات مثل خدمات المعلومات والخدمات المهنية (مثل الاستشارات الإدارية)، حيث بلغت 1,374 ين و1,313 ين على التوالي. ومع ذلك، كانت الأجور أقل بكثير بين موظفي الفنادق أو النزل، حيث بلغت 1,037 ين، وموظفي البارات أو المطاعم، عند 1,051 ين، وكلاهما أقل من المتوسط ​​الوطني للحد الأدنى للأجور لعام 2024 البالغ 1,055 ين في اليابان.

بلغ متوسط ​​أدنى أجر بالساعة حسب المحافظة أعلى مستوياته في طوكيو، حيث وصل إلى 1,340 ين، لتكون بذلك المحافظة الوحيدة التي تجاوز فيها الأجر 1,300 ين. أما المحافظات الخمس التالية، وهي كاناغاوا وأوساكا وآيتشي وسايتاما وتشيبا، فقد تراوح متوسط ​​الأجر فيها بين 1,200 و1,300 ين. وشهدت طوكيو أكبر فجوة بين الحد الأدنى للأجور المعدل ومتوسط ​​أدنى أجر بالساعة عند التوظيف، حيث كان الأخير أعلى بمقدار 177 ين عن الحد الأدنى، مما يشير إلى تنافسية سوق العمل فيها وارتفاع تكلفة المعيشة.

أعلى خمس محافظات حيث يبلغ متوسط ​​الأجر بالساعة الأدنى وقت التوظيف أعلى مستوياته

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تيكوكو داتا بنك.

في المقابل، سجلت محافظات أوموري وأكيتا وكاغوشيما أدنى متوسط ​​للأجر بالساعة عند التوظيف، حيث بلغ أقل من 1000 ين. وفي أوموري تحديداً، كان متوسط ​​الأجر عند التوظيف أعلى من الحد الأدنى للأجور المعدل بفارق 31 ين فقط، بينما كان الفارق في أكيتا وكاغوشيما أقل من 40 ين. تشير هذه الأرقام إلى أن الفجوة بين متوسط ​​الأجر الفعلي والحد الأدنى للأجور تميل إلى التضاؤل ​​في المناطق غير الحضرية، مما يعكس محدودية الفروقات في مستويات الأجور بعيدًا عن المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، حيث تظل الفروق أكثر اتساعاً.

أدنى خمس محافظات حيث يبلغ متوسط ​​الأجر بالساعة في وقت التوظيف أدنى مستوياته

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تيكوكو داتا بنك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)