اليابان | لأول مرة في تاريخ اليابان: متعاطو الحشيش يتفوقون على متعاطي المنشطات في 2023

مجتمع 17/10/2024

شهدت اليابان في عام 2023 زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص المحتجزين بتهم تتعلق بالحشيش، حيث بلغ العدد 6703 أشخاص، متجاوزًا لأول مرة عدد المحتجزين بتهم تتعلق بالمنشطات والذي بلغ 6073 شخصًا. يعكس هذا التحول تغيرًا في أنماط تعاطي المخدرات في البلاد، ويطرح تحديات جديدة أمام السلطات فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا المخدرات، سواء من حيث التشريعات أو جهود التوعية والتثقيف حول مخاطرها.

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية لعام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الموقوفين بتهم تتعلق بالحشيش، حيث بلغ العدد 6,703 شخصًا، ما يمثل زيادة بنسبة 20.9% مقارنة بالعام السابق. للمرة الأولى، تجاوز عدد الموقوفين في قضايا الحشيش عدد المتهمين بجرائم مرتبطة بالمنشطات.

بشكل عام، ارتفع إجمالي عدد الجرائم المرتبطة بالمخدرات في اليابان بنسبة 9.46% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 13,815 شخصًا. وفي المقابل، شهدت الجرائم المتعلقة بالمنشطات انخفاضًا للعام الثامن على التوالي، حيث تراجع عدد الموقوفين بنسبة 3.43% ليصل إلى 6,073 شخصًا.

كما شهدت الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمواد النفسية الأخرى زيادة كبيرة، حيث ارتفع عدد المحتجزين بنسبة 31.9% ليصل إلى رقم قياسي بلغ 1033 شخصًا.

هذا الارتفاع المستمر في جرائم الحشيش يعكس تغييرًا في الأنماط الجنائية المرتبطة بالمخدرات في اليابان. فعلى الرغم من التشريعات الصارمة المتعلقة بالمخدرات في البلاد، يبدو أن تعاطي الحشيش في تزايد مستمر، في حين أن الجرائم المرتبطة بالمنشطات، التي كانت في الماضي تشكل جزءًا كبيرًا من الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تشهد انخفاضًا.

أظهرت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية أن عام 2023 شهد ارتفاعًا هائلًا في كميات المخدرات المضبوطة، حيث تم ضبط 1,601.6 كيلوغرام من المنشطات، بزيادة ضخمة بلغت 237% مقارنة بالعام السابق. كما تضمنت هذه الضبطيات 850 كيلوغرامًا من الحشيش، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 157%، و56.2 كيلوغرام من الكوكايين بزيادة قدرها 31.3%. إلى جانب ذلك، تم ضبط 169,743 حبة من MDMA وأدوية اصطناعية أخرى، بزيادة بلغت 77.5%.

من بين 6,703 شخصًا تم توقيفهم بتهم تتعلق بالحشيش، كان 4,887 منهم، أي حوالي 72.9%، دون سن الثلاثين، بينما كان 1,246 منهم، أي نحو 18.6%، تحت سن العشرين. هذه الأرقام تسلط الضوء على انتشار تعاطي الحشيش بين الفئات الشابة في اليابان، وهو اتجاه يثير قلقًا متزايدًا في المجتمع الياباني نظرًا للقوانين الصارمة التي تفرضها البلاد على المخدرات.

شهد عدد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالحشيش في اليابان في عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان أعلى بمقدار 3.7 مرة مما كان عليه في عام 2014. ويبرز هذا الارتفاع بشكل أكبر بين الفئات الشابة، إذ ارتفع العدد بمقدار 6.6 مرة لأولئك تحت سن الثلاثين، وبشكل مقلق، ارتفع بمقدار 15.6 مرة بين من هم تحت سن العشرين. هذه الأرقام تعكس بوضوح تزايد انتشار تعاطي الحشيش بين الشباب الياباني، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى السلطات والمجتمع على حد سواء.

كما كشفت الإحصائيات أن 76.4% من المحتجزين بتهم تتعلق بالحشيش في عام 2023 كانوا من مرتكبي الجرائم لأول مرة، مما يشير إلى أن الحشيش قد يكون المدخل الأول للكثيرين في التعامل مع المخدرات في اليابان. وتُظهر هذه البيانات أهمية تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية لاستهداف الفئات الشابة على وجه الخصوص، من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الحشسش في مستودع في كوغا، محافظة إيباراكي. الصورة التُقطت في 23 أبريل/ نيسان 2024، بإذن من شرطة محافظة سايتاما. © جيجي برس)