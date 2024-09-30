اليابان | تغير اجتماعي ملحوظ: ارتفاع نسبة الرجال المستفيدين من إجازة رعاية الأطفال في اليابان

مجتمع 30/09/2024

أدى تعديل قانون إجازة الأبوة والرعاية إلى زيادة ملحوظة في نسبة حصول الرجال على إجازة رعاية الأطفال، حيث ارتفعت النسبة إلى 30٪. ومع ذلك، لا تزال الأمهات يتحملن العبء الأكبر من مسؤوليات رعاية الأطفال. في ظل هذه التغييرات، يبرز الحاجة الملحة لأن يقضي الآباء وقتًا أطول وأكثر جودة مع أطفالهم، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية.

وفقًا للمسح الأساسي للمساواة في العمل الذي تجريه وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان سنويًا، بلغت نسبة الرجال الذين حصلوا على إجازة لرعاية الأطفال في عام 2023 حوالي 30.1%. هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي تشهد فيها النسبة زيادة سنوية، ولكن هذا العام كان هناك ارتفاع غير مسبوق قدره 13 نقطة.

منذ أبريل/ نيسان 2022، وبموجب مراجعة قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة، أصبح من الضروري للشركات إبلاغ الموظفين الذين أنجبوا أو سيرزقون بأطفال بإجازة رعاية الطفل وتأكيد نيتهم في استخدامه. يستند استطلاع عام 2023 إلى الأشخاص الذين أنجبوا بين أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وسبتمبر/ أيلول 2022 (بما في ذلك الرجال الذين أنجبت زوجاتهم) والذين أخذوا أو تقدموا بطلب للحصول على إجازة رعاية الطفل حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يبدو أن إصلاح النظام قد أسهم في خلق بيئة تسهل على الرجال الحصول على إجازة لرعاية الأطفال.

تُظهر البيانات الأخيرة تفاوتًا كبيرًا بين الرجال والنساء في اليابان فيما يتعلق بفترة إجازة رعاية الأطفال. بالنسبة للرجال، حصل 15.7% منهم على إجازة أقل من 5 أيام، و22% على إجازة تتراوح بين 5 أيام وأقل من أسبوعين، و20.4% على إجازة بين أسبوعين وأقل من شهر، بينما حصل 28% على إجازة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر. بالتالي، بلغ إجمالي نسبة الرجال الذين حصلوا على إجازة أقل من 3 أشهر 86.1%.

من جهة أخرى، حصلت 84.1% من النساء على إجازة، مع استخدام 92.5% منهن إجازة تمتد لستة أشهر أو أكثر، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بفترة إجازة رعاية الأطفال.

في محاولة لتقليل هذه الفجوة، تسعى الحكومة اليابانية إلى رفع نسبة الرجال الذين يأخذون إجازة رعاية الأطفال إلى 50% بحلول عام 2025. لدعم هذا الهدف، ستقوم الحكومة بتوسيع متطلبات الإفصاح عن نسب الإجازة لتشمل الشركات التي تضم أكثر من 300 موظف اعتبارًا من أبريل 2025، بعد أن كانت مقتصرة على الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الاجتماعية وتعزيز السياسات التي تشجع الآباء على الاستفادة من إجازة رعاية الأطفال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)