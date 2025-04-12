انت الان تتابع خبر العراق وفنزويلا يشددان على أهمية اعتماد الحلول السياسية للأزمات واحترام سيادة الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة ف بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025) المنعقد في ولاية أنطاليا التركية".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفنزويلا، لاسيما في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ضمن منظمة "أوبك".

وناقش الجانبان "أهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

وأعرب حسين عن "تطلع العراق إلى توسيع التعاون مع فنزويلا، لاسيما في مجال الشركات النفطية والقطاعات الاقتصادية الواعدة"، مؤكداً "أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

من جانبه، أكد بينتو "التزام بلاده بتعزيز الحوار الثنائي، موجهاً دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة فنزويلا"، ومعرباً عن "ترحيبه بزيارة العاصمة كراكاس في أقرب وقت ممكن لمواصلة النقاش حول آفاق التعاون المشترك".

وتابع البيان، أن "اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية"، وشدد الجانبان على "أهمية اعتماد الحلول السياسية للأزمات، واحترام سيادة الدول".