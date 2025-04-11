انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الكرواتي يزور بغداد في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردان غرليتش رادمان، وذلك على هامش أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025)".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنفط، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأمنية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك".

ورحّب الوزير "بزيارة وفد حكومي اقتصادي وتجاري برفقة رئيس الوزراء الكرواتي إلى العراق، بهدف توسيع آفاق التعاون والاستثمار"، مؤكداً على "أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية مع كرواتيا، بما يخدم مصالح البلدين".

وأكّد حسين بأن "العلاقات العراقية – الكرواتية تستند إلى أسس صداقة وتفاهم متبادل، ونسعى إلى ترجمتها إلى تعاون عملي في مجالات حيوية تخدم مصالح شعبينا، لا سيما في قطاع الطاقة والاستثمار".

وتابع البيان، أن "وزير الخارجية تسلم دعوة رسمية من نظيره الكرواتي للمشاركة في (مؤتمر الطاقة والأمن) المقرر عقده في العاصمة الكرواتية زغرب خلال شهر تموز المقبل".

من جانبه، أكد الوزير الكرواتي على "متانة العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى "زيارة رئيس الوزراء الكرواتي المرتقبة إلى بغداد في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة".