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زيباري: التقرير حول استعداد الفصائل العراقية نزع سلاحها غير صادق

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زيباري: التقرير حول استعداد الفصائل العراقية نزع سلاحها غير صادق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زيباري في تغريدة على "اكس"، وتابعتها الخليج 365، ان "تقرير و كالة رويترز المعتبرة حول استعداد عدد من الفصائل العراقية المسلحة نزع سلاحها و اندماجها بالأجهزة الامنية تقرير غير صادق و غير صحيح".

وتابع: "يظهر بان مراسلو الوكالة انخدعوا بتسريب مسؤول من الحكومة باحث عن الشهرة و النجومية و خبير في التزلف".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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