انت الان تتابع خبر زيباري: التقرير حول استعداد الفصائل العراقية نزع سلاحها غير صادق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيباري في تغريدة على "اكس"، وتابعتها الخليج 365، ان "تقرير و كالة رويترز المعتبرة حول استعداد عدد من الفصائل العراقية المسلحة نزع سلاحها و اندماجها بالأجهزة الامنية تقرير غير صادق و غير صحيح".



وتابع: "يظهر بان مراسلو الوكالة انخدعوا بتسريب مسؤول من الحكومة باحث عن الشهرة و النجومية و خبير في التزلف".

