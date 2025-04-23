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الأعرجي: مستعدون لتقديم كل الدعم لبعثة الناتو في مهامها التدريبية والاستشارية

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الأعرجي: مستعدون لتقديم كل الدعم لبعثة الناتو في مهامها التدريبية والاستشارية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير " ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للحوار الإستراتيجي بين العراق وبعثة الناتو، بحضور وكيل وزير الخارجية، محمد بحر العلوم ومستشار رئيس مجلس الوزراء للسياسات الأمنية، خالد اليعقوبي، ومن جانب حلف شمال الأطلسي، قائد البعثة في العراق الفريق لوكاس شخويرس، بحضور سفيرة البعثة في العراق، جولييت غوندي والوفد المرافق لهم.

وتناول الاجتماع – بحسب البيان - مناقشة التهيئة لعقد الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار من العام الحالي في بغداد، بالإضافة الى مناقشة التقدم الحاصل لبرنامج بناء القدرات المقدم من قبل البعثة لوزارتي الدفاع والداخلية والفرص المستقبلية لتوسيع الدعم الإستراتيجي بشكل أكبر.

وأكد الأعرجي خلال الاجتماع، أن الحكومة العراقية على استعداد لتقديم كل الدعم لبعثة الناتو في مهامها التدريبية والاستشارية المقدمة للقوات الأمنية العراقية.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أن البعثة ملتزمة بتقديم الاستشارة ودعم القوات الأمنية العراقية لتطوير قدراتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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