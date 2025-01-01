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نشرة السومرية.. استبعاد نيابي لتأجيل موعد الانتخابات والمنافذ والكمارك تدشنان أنظمة الاتمتة الحديثة

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بغداد - ياسين صفوان - #العراقيون يستقبلون العامَ الجديدَ بامنياتِ الامنِ والاستقرار .. والالعابُ الناريةُ تعكرُّ صفوَ الاحتفالات

# استبعادٌ نيابيٌ لتأجيلِ موعدِ الانتخاباتِ التشريعية .. وقوانينُ مؤجلة ٌ تنتظرُ صفقةَ السلةِ الواحدةِ في البرلمان


#لتسهيلِ دخولِ البضائعِ ... المنافذ ُ والكماركُ تدشنانِ أنظمةَ الأتمتةِ الحديثةِ وانشاءُ نظامٍ مركزيٍ لمراقبتِها

# العامُ الجديدُ ُيطلُّ على غزة بمجازرَ صهيونية .. والمجاعةُ تتغلغلُ في مخيماتِ النزوح

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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