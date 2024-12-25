انت الان تتابع خبر خامس مشاريع فك الاختناقات.. الزعفرانية والكرادة "خط واحد" والوقوف بتقاطع المعسكر "من الماضي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد اقل من عام على اطلاق حزمة فك الاختناقات، كان مشروع تقاطع ومجسر كلية الفنون الجميلة اول مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تم افتتاحها، حيث افتتحه السوداني مطلع العام الجاري، ثم انطلق قطار افتتاح مشاريع فك الاختناقات ضمن الحزمة الأولى، حيث تبعه مجسر قرطبة، ثم مجسر محمد القاسم وربطه بطريق قناة الجيش في الرستمية، تبعه مجسرات عدن وصنعاء، وأخيرا افتتح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر خامس مشاريع الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية وهو مشروع تقاطع معسكر الرشيد.



دشنت العجلات مشروع تقاطع معسكر الرشيد، وتخلصت العجلات القادمة من بغداد الجديدة باتجاه الزعفرانية لأول مرة من تعقيد طريقة الدخول الى طريق معسكر الرشيد، وتناوبت العجلات القادمة والعائدة بين الزعفرانية والكرادة داخل النفق الجديد بسهولة بعد ان اصبح الوقوف في تقاطع معسكر الرشيد لساعات من الماضي.

بافتتاح تقاطع معسكر الرشيد اكمل السوداني افتتاح 5 مشاريع من اصل 14 مشروعا ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، ويتكون المشروع من مجسر باتجاه واحد قادم من بغداد الجديدة باتجاه الزعفرانية، ويبلغ طول المجسر (900) مترا وبعرض 9.5 أمتار، و بواقع (24) فضاءً متغيرا، فيّما يبلغ عدد الركائز للمجسر (102) ركيزة.

اما المشروع الاخر، وهو نفق باتجاهين طريق معسكر الرشيد والزعفرانية، بمنطقة الكرادة، ويبلغ طول النفق (430) مترا، ويشمل النفق مَمرين الأول للذهاب والثاني للإياب، بعرض 10 امتار لكل منهما، إضافة إلى تنفيذ جزرة وسطية.

يهدف المشروع الى فك الاختناقات المرورية المعقدة التي كان يشهدها تقاطع معسكر الرشيد، كونه يربط عدة مناطق رئيسية في هذا التقاطع فضلا عن طريق سريع الدورة الذي يعد منفذا رئيسيا للانتقال بين الكرخ والرصافة جنوب بغداد، حيث يربط تقاطع معسكر الرشيد مناطق بغداد الجديدة والدورة والزعفرانية والكرادة وما يحيط بها من مناطق.

وسيسهل المشروع الجديد الذهاب الى الزعفرانية للعجلات القادمة من سريع بغداد الجديد بشكل مباشر مما سيؤدي لتخفيف الازدحامات في التقاطع وعدم الحاجة للمرور في منطقة الكرادة، كما ان القادم من الزعفرانية على طريق معسكر الرشيد سيتمكن من دخول النفق مباشرة باتجاه الكرادة.

كذلك سيتم تخفيف الزخم على شارع العرصات وشارع السندباد ممن يريدون التوجه الى الزعفرانية حيث سيتم الدخول من الكرادة مباشرة بدلا من استخدام شارع السندباد.

وفي هذا التقاطع، كانت العجلات تضطر للدخول في الافرغ والازقة المحيطة بالتقاطع في منطقة الكرادة او الازقة المرتبطة بشارع السندباد تخلصا من الازدحامات احيانًا، فضلا عن عشرات الكيلومترات التي كانت تضطر لسلوكها العجلات بسبب الازدحامات ومحاولة التخلص منها، بالإضافة الى الساعات الطويلة التي كانت تتم خسارتها بسبب الازدحامات ومحاولة التخلص منها.