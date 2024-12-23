انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي الياور ويؤكد أهمية دور العشائر بتقوية النسيج الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي، استقبل بمكتبه في بغداد الشيخ شمر حميدي عجيل الياور، والنائبة غادة الشمري، والوفد المرافق، والذي ضمّ عددًا من شيوخ ووجهاء قبيلة شمر، إضافة إلى حضور عدد من شيوخ ووجهاء مدينة سامراء".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز وحدة الصف الوطني ودور العشائر العراقية في دعم استقرار البلاد وتحقيق التنمية".

ونقل المكتب، تأكيد السّامرائي على "أهمية دور العشائر في تقوية النسيج الاجتماعي ومساندة الجهود السياسية الهادفة إلى خدمة أبناء الوطن".

من جانبه، أعرب الشيخ شمر حميدي عجيل الياور عن تقديره لجهود تحالف العزم ورئيسه في دعم المبادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعزز روح التعاون والتفاهم بين مختلف الأطياف العراقية، بحسب البيان.

