انت الان تتابع خبر السوداني لوزير ألماني: العراق مستعد لمساعدة السوريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبين السوداني "استعداد العراق لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة المفصلية"، مشدداً على "أهمية ضمان تمثيل كل مكونات الشعب السوري في النظام الجديد، بما يحقق تطلعات هذا الشعب الذي يستحق العيش بأمن وسلام".

وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا، ومناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات، والإشارة إلى دور ألمانيا الداعم للعراق ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتحالف الدولي"، وأكد السوداني "حرص العراق على إدامة العلاقات مع ألمانيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً".

من جانبه، نقل بيستوريوس "تحيات المستشار الألماني إلى السيد رئيس مجلس الوزراء"، معبراً عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية في مجال التدريب، وتوسيعها في مجالات أخرى، ووفق ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة السوداني إلى برلين العام الماضي".