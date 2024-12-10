انت الان تتابع خبر العراق يؤكد استعداده لمساعدة السوريين بالمرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل
وشهد اللقاء "البحث في التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف".
كما تضمن اللقاء "البحث في آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في المنطقة"، حيث أكد السوداني "أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية".
وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به"، مؤكداً "أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية، وأن العراق سيتابع مجريات الأحداث، ومصداقية الأفعال وليس الأقوال".
وجدد السوداني "التأكيد على مضيّ العراق في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".