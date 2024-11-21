انت الان تتابع خبر السامرائي والصفدي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في مستهل اللقاء، قدّم السامرائي التهاني للصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني، مشيداً بدوره في تعزيز التعاون البرلماني العربي".



وواضاف: "تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، مؤكدين على ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث شدّدا على أهمية توحيد الموقف العربي والعمل المشترك لإيقاف الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة تحقيق الإستقرار الشامل في المنطقة".

