انت الان تتابع خبر الشيح حمودي: صمود غزة ولبنان وثبات مقاومتها وأبنائها أسقطت بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الشيخ همام حمودي استقبل ممثل حركة حماس في العراق محمد الحافي، وتبادلا الحديث عن مستجدات العدوان على غزة، والوضع الانساني، وصمود المقاومة، ووحدة ساحاتها، والمخططات الصهيونية تجاه المنطقة، والمواقف العراقية".وأشار حمودي الى ان "صمود غزة ولبنان وثبات مقاومتها وأبنائها أسقطت بايدن، وغيرت ثقافة المجتمعات الغربية تجاه الكيان الصهيوني ومن يدعمه، وألغت الخطوط الحمراء فلم تعد المنطقة رهينة لأحد غير شعوبها".

وأضاف: "تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإدامة التنسيق والعمل المشترك بين قواها، ووحدة خطابها، هو أحد مقومات النصر، ويجب الحفاظ عليها وتعزيزها".

من جانبه، نقل السيد محمد الحافي، "شكر قيادة حركة حماس وشعب فلسطين للمرجعية العليا على مواقفها، وللحكومة والقوى السياسية والشعب العراقي"، مبينا ان "من كان يمثل فلسطين في مؤتمر القمة العربية والإسلامية هو رئيس الوزراء العراقي، مثمنا أيضا مواقف الشيخ حمودي وادواره وما يطرحه من رؤى لإدامة زخم دعم صمود المقاومة".