انت الان تتابع خبر الاقليم "يحشد" للتعداد الأول منذ 37 عاما: سيرفع حصة الموازنة وعدد الكرد في البرلمان العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد وزير التخطيط في إقليم كردستان دارا رشيد، في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، على أهمية إجراء التعداد السكاني وعدم تسييسه، مشيراً إلى أن هذه العملية ستحدد حصة الإقليم في الموازنة وستؤثر على زيادة عدد النواب في البرلمان العراقي.وبين ان التعداد سيحدد حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، والتي انخفضت من 17% إلى حوالي 12%.، كما انه سيساهم في زيادة عدد نواب إقليم كردستان في البرلمان العراقي وفي المؤسسات الاتحادية الأخرى.

وأوضح انه "سيُستخدم تعداد عام 1957 كمرجعية لضمان حقوق المكونات المختلفة، مشددا على انه لن يكون بالإمكان تسجيل أي شخص في التعداد بعد 21 نوفمبر، ودعوة سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 للتواجد في مناطقهم، كما ان حكومة الإقليم ستوفر تسهيلات لعودة السكان إلى مناطقهم خلال فترة التعداد.