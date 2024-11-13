انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي ممثلي القوى والمكونات الفائزة في انتخابات إقليم كردستان العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وبارك رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، للحاضرين الفوز بثقة المواطنين في الإقليم، مؤكداً أن انتخابات الإقليم محطة مهمة في العملية السياسية، وترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، الذي يؤكد تمسك أبناء الإقليم بالانتخابات، مشيراً إلى أنّ الحكومة الاتحادية بذلت جهداً مع جميع القوى السياسية والسيد رئيس الإقليم؛ من أجل إنجاز الانتخابات وتهيئة كل متطلبات نجاحها".وأضاف: "اكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بالتفاهمات والمباشرة بتشكيل الحكومة، ومباشرة برلمان الإقليم مهامّه، لأن المواطنين بأمسّ الحاجة إلى أن يروا البرامج الانتخابية تترجم وتنعكس على واقعهم المعيشي والخدمي، مشدداً على أن وجود برلمان وحكومة الإقليم سيساعدان في ترسيخ الاستقرار السياسي لدى الحكومة الاتحادية والإقليم، لأن التفاهم والاستقرار في الإقليم قوة لكل مكونات المجتمع العراقي".

وأوضح السوداني أن "ما تشهده المنطقة يحتاج تضافر كل الجهود على مستوى الإقليم والحكومات المحلية وعلى مستوى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى معالجة الكثير من الملفات التي جرى ترحيلها من الحكومات السابقة، وأنه مازالت هناك محطات لمعالجة باقي الملفات".

من جانبهم، ثمَّن ممثلو القوى السياسية والمكونات "موقف رئيس الوزراء بلقائهم والاستماع لهم، مؤكدين أنها سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يشير إلى رعاية واهتمام الحكومة الاتحادية بالعراقيين في مختلف مناطق البلاد".

