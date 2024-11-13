خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎

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بغداد - ياسين صفوان - لم تنه عامها الأول حتى بدأت الصراعات السياسية تشتدّ داخل اروقة حكومة صلاح الدين المحلية، لينتج عنها اقالة رئيس المجلس وانتخاب آخر جديد، سياسيون يرون أن الخلافات قد احتدمت ولن تنتهي الا بالركون للحوار.مراقبون كشفوا بان الخلاف القى بظلاله على الواقعين الخدمي والعمراني، وان مدن المحافظة لم تلمس اي تغير بمستوى الخدمات.