السوداني يهبط في كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى إقليم كردستان العراق في زيارة تشمل مدينتي أربيل والسليمانية".



ومن المتوقع ان تشهد الزيارة مناقشة ملفات تشكيل حكومة كردستان والوضع السياسي بين الأطراف بعد نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم، فضلا عن رواتب الموظفين، وكذلك استئناف تصدير النفط من الإقليم بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقييم كلف انتاج ونقل النفط التي من المفترض ان يتم دفعها للشركات الأجنبية العاملة في كردستان.