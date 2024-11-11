انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها بضرورةِ وقفِ الجرائمِ الصهيونيةِ وتحذّرُ من اتساعِ الحربِ بالمنطقة
# العراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ ويدعو لإنشاءِ صندوقٍ لإعمارِ غزة ولبنان
# التخطيطُ تلملمُ اوراقَها لاجراءِ التعدادِ السكاني وتكشفُ استعداداتِ المناطقِ المتنازعِ عليها
جو عام # مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون عبر السومريةِ من رحلةٍ شاقةٍ لحصولِهم على الدم
# العراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ ويدعو لإنشاءِ صندوقٍ لإعمارِ غزة ولبنان
# التخطيطُ تلملمُ اوراقَها لاجراءِ التعدادِ السكاني وتكشفُ استعداداتِ المناطقِ المتنازعِ عليها
جو عام # مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون عبر السومريةِ من رحلةٍ شاقةٍ لحصولِهم على الدم