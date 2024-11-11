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نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ

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بغداد - ياسين صفوان - # قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها بضرورةِ وقفِ الجرائمِ الصهيونيةِ وتحذّرُ من اتساعِ الحربِ بالمنطقة

# العراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ ويدعو لإنشاءِ صندوقٍ لإعمارِ غزة ولبنان


# التخطيطُ تلملمُ اوراقَها لاجراءِ التعدادِ السكاني وتكشفُ استعداداتِ المناطقِ المتنازعِ عليها

جو عام # مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون عبر السومريةِ من رحلةٍ شاقةٍ لحصولِهم على الدم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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