انت الان تتابع خبر جداول الموازنة واستعدادات اجراء التعداد السكاني في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *البرلمان يخاطب الحكومة للاستفسار عن موعد ارسال جداول الموازنة.. ويطالب بضرورة الاسراع في انجازها

*مع قرب حسم الطعون.. الاحزاب الحاكمة في الاقليم تتسابق للتحالف مع الكتل الفائزة تمهيدا لتشكيل الحكومة



*استعدادات اجراء التعداد السكاني تصل مراحلها النهائية، أكثر من مئة وعشرين الف باحث ميداني يشاركون في العملية

*دوليا.. ترامب يباشر باختيار شخصيات إدارته الجديدة.. ويستعد للقاء بايدن في البيت الابيض الأربعاء المقبل