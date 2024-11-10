اخبار العالم / اخبار العراق

جداول الموازنة واستعدادات اجراء التعداد السكاني في نشرة الظهيرة على السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر جداول الموازنة واستعدادات اجراء التعداد السكاني في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *البرلمان يخاطب الحكومة للاستفسار عن موعد ارسال جداول الموازنة.. ويطالب بضرورة الاسراع في انجازها

*مع قرب حسم الطعون.. الاحزاب الحاكمة في الاقليم تتسابق للتحالف مع الكتل الفائزة تمهيدا لتشكيل الحكومة


*استعدادات اجراء التعداد السكاني تصل مراحلها النهائية، أكثر من مئة وعشرين الف باحث ميداني يشاركون في العملية

*دوليا.. ترامب يباشر باختيار شخصيات إدارته الجديدة.. ويستعد للقاء بايدن في البيت الابيض الأربعاء المقبل

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا