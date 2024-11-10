انت الان تتابع خبر جداول الموازنة واستعدادات اجراء التعداد السكاني في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - *البرلمان يخاطب الحكومة للاستفسار عن موعد ارسال جداول الموازنة.. ويطالب بضرورة الاسراع في انجازها
*مع قرب حسم الطعون.. الاحزاب الحاكمة في الاقليم تتسابق للتحالف مع الكتل الفائزة تمهيدا لتشكيل الحكومة
*استعدادات اجراء التعداد السكاني تصل مراحلها النهائية، أكثر من مئة وعشرين الف باحث ميداني يشاركون في العملية
*مع قرب حسم الطعون.. الاحزاب الحاكمة في الاقليم تتسابق للتحالف مع الكتل الفائزة تمهيدا لتشكيل الحكومة
*استعدادات اجراء التعداد السكاني تصل مراحلها النهائية، أكثر من مئة وعشرين الف باحث ميداني يشاركون في العملية
*دوليا.. ترامب يباشر باختيار شخصيات إدارته الجديدة.. ويستعد للقاء بايدن في البيت الابيض الأربعاء المقبل