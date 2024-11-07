انت الان تتابع خبر مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "قررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوما اعتبارا من تاريخ 9 /11/2024".



يذكر ان مجلس النواب نجح خلال جلسة يوم الخميس الماضي من انتخاب رئيس للمجلس عبر اختيار النائب محمود المشهداني رئيسا بعد جولتين من التصويت.

