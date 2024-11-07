انت الان تتابع خبر مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "قررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوما اعتبارا من تاريخ 9 /11/2024".
يذكر ان مجلس النواب نجح خلال جلسة يوم الخميس الماضي من انتخاب رئيس للمجلس عبر اختيار النائب محمود المشهداني رئيسا بعد جولتين من التصويت.
يذكر ان مجلس النواب نجح خلال جلسة يوم الخميس الماضي من انتخاب رئيس للمجلس عبر اختيار النائب محمود المشهداني رئيسا بعد جولتين من التصويت.