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مجلس النواب يقرر تمديد الفصل التشريعي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، انه "قررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي لمدة ٣٠ يوما اعتبارا من تاريخ 9 /11/2024".

يذكر ان مجلس النواب نجح خلال جلسة يوم الخميس الماضي من انتخاب رئيس للمجلس عبر اختيار النائب محمود المشهداني رئيسا بعد جولتين من التصويت.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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