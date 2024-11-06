انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تفاصيل مثيرة عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وغضب كبير في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # بعد حسمِه سباقَ الرئاسة.. ترامب يتحدثُ عن ايقافِ الحروب .. والعراقُ يتطلعُ لسحبِ قواتِ التحالف
#السامرائي يكشفُ للسومرية تفاصيلَ جلسةِ انتخابِ رئيسِ البرلمانِ ويبينُ اعتراضَه على قانونِ العفو
# بسببِ رمي بلديةِ المنصورِ مخلفاتِها فيه.. بزلٌ "مميتٌ" يُنهي حياةَ طفلٍ بعمرِ اربعِ سنوات
# الافراجُ عن مفتعلي حريقِ سوقِ كركوك يُثيرُ الغضبَ, والتركمانُ يطالبون القضاءَ بتمييزِ القرار