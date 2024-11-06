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نشرة السومرية.. تفاصيل مثيرة عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وغضب كبير في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد حسمِه سباقَ الرئاسة.. ترامب يتحدثُ عن ايقافِ الحروب .. والعراقُ يتطلعُ لسحبِ قواتِ التحالف

#السامرائي يكشفُ للسومرية تفاصيلَ جلسةِ انتخابِ رئيسِ البرلمانِ ويبينُ اعتراضَه على قانونِ العفو

# بسببِ رمي بلديةِ المنصورِ مخلفاتِها فيه.. بزلٌ "مميتٌ" يُنهي حياةَ طفلٍ بعمرِ اربعِ سنوات

# الافراجُ عن مفتعلي حريقِ سوقِ كركوك يُثيرُ الغضبَ, والتركمانُ يطالبون القضاءَ بتمييزِ القرار

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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