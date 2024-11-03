انت الان تتابع خبر السيد الصدر يوجه تحذيرا للحكومة "قبل ان يوكع الفاس بالراس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة X تلقتها الخليج 365، "(قبل أن يوكع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".

وأضاف "نحن شيعة محمد وعلي صلوات الله عليهما موقفنا واضح : إنما هي دولة واحدة عاصمتها القدس الشريف.. وما من دولة ثانية كي تحل أو تُقام"، مشيرا الى ان "فلسطين من البحر الى النهر عربية وما الصهاينة إلا محتلين إرهابيين بما فيهم المستوطنين ولن نعترف بإتفاقيات بريطانية ولا غربية".