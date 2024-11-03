انت الان تتابع خبر السيول وتمديد الفصل التشريعي ودعوة السعودية الى العراق بنشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - *سيول جارفة تضرب مناطق في ديالى وصلاح الدين نتيجة الامطار الغزيرة.. والحكومة توجه بإغاثة المتضررين
*شوارع وازقة في بغداد تتعرض للغرق.. بلديات تستنفر جهودها واخرى تمر باسوأ حالاتها
*لبحث أوضاع غزة ولبنان.. العراق يتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض
*شوارع وازقة في بغداد تتعرض للغرق.. بلديات تستنفر جهودها واخرى تمر باسوأ حالاتها
*نواب يكشفون عن توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي، والغاية اقرار القوانين المهمة بينها الموازنة
*لبحث أوضاع غزة ولبنان.. العراق يتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض