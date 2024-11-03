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السيول وتمديد الفصل التشريعي ودعوة السعودية الى العراق بنشرة الظهيرة على السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - *سيول جارفة تضرب مناطق في ديالى وصلاح الدين نتيجة الامطار الغزيرة.. والحكومة توجه بإغاثة المتضررين

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*لبحث أوضاع غزة ولبنان.. العراق يتلقى دعوة من السعودية للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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