انت الان تتابع خبر اربيل تحتضن فعاليات ملتقى "ميري" السياسي لمناقشة قضايا الاقليم والعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - داخل اربيل انطلقت فعاليات ملتقى ميري بمشاركة مئات الأكاديميين والمسؤولين الى جانب الباحثين والصحفيين، لمناقشة قضايا كردستان والعراق وسط المتغيرات الإقليمية، ليشمل الملتقى جلسات نقاش بحضور مسؤولينَ محليينَ ودبلوماسيينَ أجانب.



ويهدف مؤتمر ميري لتعزيز الحوار والاستقرار بالمنطقة، حيث استضاف شخصيات مرموقة لتأكيد أهمية النقاش المتبادل في دعم السلام والاستقرار بالعراق والشرق الأوسط.