انت الان تتابع خبر فضائح التسريبات الصوتية.. من يقف وراءها وما الذي يحدث خلف الكواليس‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التسريبات بدأت بالانتشار على نطاق واسع يدفع للتساؤل عن الجهات التي تقف وراءها

وما الهدف من نشرها بهذا التوقيت الذي تشهد فيه الصراعات السياسية تصاعدا بين القوى المتناحرة



اخر تلك التسريبات هو تسجيل منسوب لرئيس هيئة الضرائب يتم الحديث فيه عن تلاعب بالنسب الضريبية لصالح احدى الشركات

سبقه تسريب صوتي لرئيس هيئة النزاهة السابق يتم الحديث فيه عن صفقات فساد واراض ومبالغ من الاموال

هذه التسريبات بحسب مراقبين تأتي كوسيلة ضغط واضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالبا لاحراج المسؤولين وتشويه صورتهم امام الرأي العام

وتبقى التساؤلات هنا عمن يقف وراء تلك التسريبات؟! لتتحدث الفرضيات على ثلاثة احتمالات لا تقبل الشك

اولها جهات داخلية تسعى لتأجيج صراعات سياسية تضرب فيها بعض الخصوم وتشوه سمعتهم

والثانية جهات امنية أو استخباراتية محلية ودولية ضليعة بعمليات التنصت وجمع المعلومات، تحاول استهداف الامن القومي لصالح قوى متعددة

واخيرا اطراف خارجية اقليمية او دولية تسعى لاثارة الفوضى داخل البلاد لغايات واضحة