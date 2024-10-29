انت الان تتابع خبر محاولات لنقل مقر الدائرة الإعلامية خارج البرلمان.. نائب يكشف: هذا ما تريده الكتل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، ان "العراق اليوم يعيش حالة من الديمقراطية وحرية التعبير"، مشيرا الى ان "هناك محاولات ورغبة لإخراج مقر الدائرة الإعلامية في مجلس النواب الى مكان بعيد خارج المجلس".وأضاف: "هناك تلميحات لاستغلال واستثمار مكان الدائرة من قبل بعض الكتل السياسية"، مبينا ان "النواب ليس بإمكانهم الذهاب الى أماكن بعيدة من اجل التواصل مع الاعلام وايصال آرائهم الى الشعب".

وأشار الكاظمي الى ان "هذا الامر مرفوض وغير مقبول لأن هذه الخطوة غير جيدة وستبعد مجلس النواب عن الاعلام وعن جماهيره".