انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي بارزاني ويبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد بحث التطورات السياسية والظروف الأمنية الإقليمية والدولية وتأثيراتها على العراق والمنطقة، وقدم السامرائي تهانيه بنجاح انتخابات إقليم كردستان، كما تم التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس مجلس النواب يوم الخميس المقبل كخطوة في الاتجاه الصحيح لحسم هذا الملف، في إطار تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق التوافق الوطني".



وبحسب البيان، أكد الجانبان خلال اللقاء على "ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التنسيق بين القوى السياسية لتحقيق أهداف مشتركة تدعم استقرار العراق وسيادته".

