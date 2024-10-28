انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب جدول الاعمال الذي اصدره مجلس النواب وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، فان "جلسة الغد ستتضمن مناقشة قانون إعادة العقارات الى أصحابها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون خدمة التقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي وقانون حماية الملكية الفكرية".ومن المقرر ان "تعقد الجلسة حسب الجدول في الساعة الواحدة بعد الظهر".

الجدول ادناه: