انت الان تتابع خبر إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت في إقليم كردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات البرلمان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية الجمعة الماضي،



وفتحت مفوضية الانتخابات، في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.