كوني حذرة.. أخطاء تربوية تجعل طفلك انطوائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:54 صباحاً - غالباً ما يُعتبر الانطواء لدى الأطفال عاملاً وراثياً وفي المقابل، أظهرت الأبحاث الحديثة أن أسلوب التربية والبيئة الأسرية يلعبان أيضاً دوراً كبيراً في تشكيل شخصية الطفل، بما في ذلك ميوله الانطوائية، فقد يفضل الأطفال الانطوائيون عادةً البقاء بمفردهم ويشعرون أنه يتعين عليهم إنفاق الكثير من الطاقة عند التواصل الاجتماعي، وفي المقابل قد يتحدث الأطفال الانطوائيون كثيراً إذا شعروا بالراحة مع البيئة المحيطة بهم بل يختارون في المقابل التزام الصمت فقط عندما يكونون بصحبة أشخاص لا يعرفونهم أو في بيئة جديدة. إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" أهم الأخطاء التربوية التي تجعل طفلك انطوائياً.

إطلاق لقب "الطفل الخجول"

إعطاء الطفل ألقاباً مثل "خجول" تفقده ثقته بنفسه- الصورة من موقع AdobeStock

غالباً ما يرتكب الآباء أخطاء عند تقديم أطفالهم، وذلك من خلال إعطائهم ألقاباً بصفات مثل "خجول" و"هادئ". يتم ذلك عادةً عند تعريف الأطفال بأشخاص آخرين.

على الرغم من أن الأمر يبدو طبيعياً، إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن يسلب هذا الأطفال ثقتهم بأنفسهم، فمثل هذه الألقاب تضع الأطفال أيضاً في مواقف محرجة تتسبب في إصابتهم بأعراض القلق الاجتماعي.

ربما تودين التعرف متى تتكون شخصية طفلك وتصبح لها ملامح معروفة وثابتة؟

مقارنة الأطفال

تعتبر مقارنة الأطفال الانطوائيين مع الأطفال الآخرين، وخاصة الأطفال المنفتحين، من الأخطاء التي يرتكبها الآباء في كثير من الأحيان عند تربية الأطفال. مثل هذه المقارنات تقلل من احترام الذات وتؤذي غرور الأطفال الانطوائيين، لأنهم يشعرون بالنقص.

يجب على الآباء تجنب مقارنة أطفالهم الانطوائيين بأقرانهم. تجب تربية الأطفال الانطوائيين وقبولهم كما هم حتى يشعروا بالارتباط ببيئتهم الاجتماعية.

إحراج الأطفال الانطوائيين

غالباً ما يشتكي الآباء أيضاً من أطفالهم ويقومون بانتقادهم من دون قصد أمام الآخرين، مما يترك أثراً مؤلماً وعميقاً على نفسية الطفل فبدلاً من إحراج الأطفال الانطوائيين لكونهم مختلفين، من الأفضل للوالدين أن يحاولوا تعلم كيفية فهم شخصية أطفالهم.

تغيير سلوك الطفل

يجب على الآباء محاولة فهم شخصية أطفالهم ومساعدة الأطفال على فهم شخصيتهم وقبولها، وقد يحتاج الأطفال الانطوائيون إلى وقت لإعادة شحن طاقتهم، وقد يتسبب إجبارهم على البقاء وسط الحشود باستمرار إلى زيادة إرهاقهم وتجنب التفاعلات بشكل متزايد.

عدم تشجيع الإبداع

لا تقللي من مشاعر طفلك إذا كان انطوائياً -الصورة من موقع Freepik

غالباً ما يتمتع الشخص الانطوائي بالعديد من المواهب الإبداعية، مثل الرسم والكتابة والتأليف فإنهم يتمتعون بشكل طبيعي بالملاحظة الدقيقة والقدرات الإبداعية، لذا لا تقللي من مشاعر طفلك إذا كان انطوائياً ويفضل القيام ببعض الأنشطة، مثل الرسم أو الكتابة أو العزف على آلة موسيقية بدلاً من ذلك، قومي بتشجيع إمكانياته الإبداعية.

عدم قضاء وقت معاً

عدم قضاء وقت ممتع مع الأطفال سيكون له تأثير سلبي عليهم، فقد يحتاج الأطفال الانطوائيون بشكل خاص إلى قضاء وقت ممتع مع والديهم وأن يكونوا "حاضرين" جسدياً وذهنياً للاستماع والإجابة على الأسئلة وإظهار الاهتمام بأنشطتهم.

لذا يحتاج الآباء إلى تخصيص الوقت للاستماع وفهم ما يشعر به أطفالهم ويريدونه، وسيساعد ذلك في بناء علاقة قوية وثقة بين الآباء والأطفال، فإذا تم تجاهل إمكانيات الأطفال، فسيشعرون بشكل متزايد بأن وجودهم لا يحظى بالتقدير ويفضلون قضاء الوقت بمفردهم.

كثرة النقد

توجيه الكثير من النقد يجعل طفلك يشعر بالنقص وعدم الأمان، لذا يجب على الآباء احترام شخصية أطفالهم ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم الخاصة.

كما أن الإفراط في حماية الأطفال من التحديات والفشل سيعيق تطور استقلالهم وثقتهم بأنفسهم، لذا دعي طفلك الانطوائي يتعلم من التجربة ويواجه عواقب أفعاله.

المهارات الاجتماعية

على الرغم من أن الأطفال الانطوائيين عادة لا يحبون التواصل الاجتماعي مع من حولهم، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى تعلم المهارات الاجتماعية. يمكن للوالدين مساعدة الأطفال على تعلم التواصل بشكل جيد وبناء العلاقات وحل النزاعات.

يتعلم الأطفال الكثير أيضاً من مراقبة سلوك والديهم، فإذا لم تكن لدى الآباء أنفسهم مهارات اجتماعية جيدة أو لا يحترمون الاختلافات، فسيواجه الأطفال الانطوائيون صعوبة في تطوير مهارات اجتماعية صحية.

نصائح للتعامل مع الأطفال الانطوائيين

فهم احتياجات وسمات الأطفال الانطوائيين.

احترام شخصيات الأطفال ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم وفهم ما يشعر به الطفل.

تجنب إجبار الأطفال على الاختلاط بالآخرين وعدم مقارنتهم بأطفال آخرين.

توفير مساحة هادئة ومريحة في المنزل، حيث يمكن للأطفال أن يكونوا بمفردهم ويستعيدوا طاقتهم.

بناء ثقة الأطفال بأنفسهم والثناء بجهود طفلك وإنجازاته، مهما كانت صغيرة.

دعم الأطفال الانطوائيين، يمكن للوالدين مساعدتهم على النمو ليصبحوا أفراداً ناجحين.

تقدير اهتمامات الأطفال ومواهبهم حتى لو كانت مختلفة عن اهتمامات الأطفال الآخرين.

مساعدة الأطفال على تطوير المهارات الاجتماعية بطريقة تناسب شخصيتهم.

بناء التواصل المفتوح وخلق جو آمن ومريح للأطفال ليتحدثوا عن مشاعرهم وأفكارهم.

اظهري لطفلك كيفية احترام الاختلافات.

إذا كنت تجدين صعوبة في فهم طفلك الانطوائي أو مساعدته، فلا تترددي في طلب المساعدة فيمكن لأخصائي علم نفس الأطفال تقديم الدعم والمشورة المناسبة لمساعدة طفلك على النمو على النحو الأمثل.

كونك والداً لطفل انطوائي له تحدياته الخاصة. ومع ذلك، من خلال فهم احتياجات الأطفال، يمكن للوالدين مساعدتهم على النمو. إليك نصائح للتعامل مع الأطفال الانطوائيين:

في النهاية يجب الانتباه إلى أن الأطفال الانطوائيين يمكن أن ينموا ليصبحوا أفراداً واثقين ومستقلين وناجحين.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.