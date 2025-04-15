شكرا لقرائتكم خبر عن ما حساسية الحشرات ولماذا يكون الأطفال أكثر عرضة لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

حساسية الحشرات هي تفاعل مفرط للجهاز المناعي تجاه مواد معينة تحتوي عليها الحشرات مثل اللدغات أو اللسعات أو حتى بقايا الحشرات، وقد تكون هذه المواد سمومًا يتم إطلاقها عند اللدغ أو اللسع أو حتى بروتينات موجودة في اللعاب، ويقدم موقع healthline أنواع وعلاج حساسية الحشرات.

أنواع الحشرات التي تسبب الحساسية:

1. النحل والدبابير: عند اللسع، تفرز سمًا يحتوي على مواد قد تسبب تفاعلات تحسسية في بعض الأشخاص.

2. البعوض: اللدغة يمكن أن تثير رد فعل تحسسي بسبب اللعاب الذي يدخل الجسم أثناء اللدغ.

3. النمل الناري: يحتوي على سم يؤثر على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاهه.

4. العث أو الفراشات: يمكن أن تسبب حساسية تنفسية إذا كانت هناك استجابة لمواد معينة في أجسامهم.

لماذا الأطفال أكثر عرضة لها؟ 1. الجهاز المناعي غير الناضج

جهاز المناعة لدى الأطفال في مرحلة تطور، وقد يبالغ في رد فعله عند التعرض لبعض المواد مثل سم الحشرات، مما يؤدي إلى حساسية مفرطة.

2. التعرض المستمر للحشرات

الأطفال أكثر عرضة للاحتكاك المباشر مع الحشرات، خاصةً أثناء اللعب في الهواء الطلق أو في الأماكن التي تحتوي على الحشرات.

3. الجلد الأكثر حساسية

جلد الأطفال عادةً ما يكون أرق وأكثر حساسية مقارنة بالبالغين، ما يزيد من احتمالية حدوث ردود فعل تحسسية.

4. العوامل الوراثية

إذا كان أحد الوالدين يعاني من حساسية، فالأطفال يكونون أكثر عرضة لتطوير الحساسية بأنواع مختلفة، بما في ذلك حساسية الحشرات.

أعراض حساسية الحشرات عند الأطفال

الأعراض الموضعية: مثل الاحمرار والتورم والحكة في مكان اللدغة.

الأعراض الجهازية: مثل صعوبة التنفس، الدوخة، تورم الوجه أو الشفاه، وهذه قد تكون علامة على رد فعل تحسسي شديد (مثل الحساسية المفرطة).

كيف يمكن التعامل مع حساسية الحشرات؟

استخدام طارد الحشرات: للحماية من اللسعات.

مراقبة علامات الحساسية: والتأكد من علاج اللدغات في حال حدوثها.

استشارة الطبيب: في حال كانت هناك أعراض شديدة أو حساسية مفرطة.

استخدام أدوية مضادة للهستامين: لتخفيف الحكة والتورم في حالة حدوث رد فعل خفيف.