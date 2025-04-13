ما هي علامات المراهقة الصعبة؟ وكيف تساعدين ابنك؟ 

الضغوط التي يواجهها المراهقون

الضغوط التي يواجهها المراهقون

ضغوط هائلة لمعرفة مستقبلهم، والحصول على درجات جيدة أو القبول في الكليات والجامعات المرموقة.

الحاجة إلى أن يكونوا نجوماً في الرياضة أو الفنون المسرحية أو الأنشطة اللامنهجية الأخرى.

جداول زمنية صعبة لا تسمح بوقت كافٍ للعناية الذاتية مثل الراحة والاسترخاء والمرح غير المنظم.

التنمر (سواء كان شخصياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شكل التنمر الإلكتروني أو كليهما).

المخاوف المستمرة بشأن تغير المناخ والصراع العالمي وغيرها من القضايا الجسيمة.

التمييز على أساس العرق أو زيادة الوزن أو الإعاقة أو عوامل أخرى.

المشاكل المتعلقة بالفقر أو نقص المال اللازم للسكن الآمن والمستقر والطعام المغذي الكافي.

علامات تشير إلى أن طفلك المراهق يمر بمراهقة صعبة

تغيرات ملحوظة في النوم أو الوزن

تغيرات ملحوظة في النوم أو الوزن أو عادات الأكل أو الأنماط اليومية الأخرى.

فقدان الاهتمام بالأشياء التي يحبونها عادةً أو التوقف عن ممارسة الأنشطة التي يستمتعون بها.

الانسحاب أكثر من المعتاد من الأصدقاء والعائلة والمجتمع.

إلغاء الخطط مع أقرب أصدقائهم دون أي تفسير أو تفسير بسيط.

الصراعات الأكاديمية التي تبدو مختلفة أو أكثر حدة: على سبيل المثال، الفشل في الاختبارات في المادة المفضلة لديهم أو رفض القيام بالواجبات المنزلية التي كانت تبدو سهلة في السابق.

الأفكار أو المخاوف المستمرة التي لن تتركهم بمفردهم.

مجموعة جديدة كاملة من الأصدقاء لم تقابلهم من قبل.

رفض التحدث عما يزعجهم، حتى بعد أن جعلت من الآمن قدر الإمكان مناقشة القضايا الصعبة بصراحة.

الهوس بهدف معين، وربما الاعتقاد بأنه إذا لم يحققوه، فلن تكون حياتهم كما كانت أبداً.

علامات إيذاء النفس عند المراهق مثل الجروح والحروق والكدمات وما إلى ذلك التي يحاول طفلك المراهق إخفاءها، أو لا يستطيع تفسيرها بشكل كامل وموثوق.

النشاط أو الاهتمام بجسده أكثر من قبل.

ما هي الحالات الصحية النفسية الأكثر شيوعاً لدى المراهقين؟

اضطراب نقص الانتباه

ما هو الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي؟

كيف يمكنني فتح المحادثات مع ابني المراهق؟

كيف يمكنني فتح المحادثات مع ابني المراهق؟

ناقشي معه القضايا الصعبة

أنصتي إليه

تجنبي محاكمته

تقبلي صمته

أدركي خجله

أشياء تعلميها عن الصحة النفسية

كيف يمكن لطبيب الأطفال أن يدعمنا؟

ماذا لو كان ابني المراهق يفكر في الانتحار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 10:19 صباحاً - إذا كان طفلك المراهق يعاني حالياً من القلق أو الاكتئاب أو أي مشكلة صحية نفسية أخرى، فاعلمي أن الكثير من العائلات تعاني من المشكلة نفسها، ومع ذلك، قد تتساءلين عما إذا كانت هذه الأعراض جزءاً من التغيرات البيولوجية والاجتماعية التي يمر بها جميع الشباب في طريقهم إلى مرحلة البلوغ، أم أنها أكثر من ذلك. بصفتك أماً أو مقدم الرعاية، كيف تعرفين متى يجب عليك التحدث معوطبيبه حول الصحة النفسية؟ كما ينصحك الأطباء والمتخصصون.أعرب خبراء الصحة النفسية عن مخاوفهم بشأن الضغوط الشديدة على الأطفال والمراهقين، فالعديد من الشباب يُعانون من المشاكل الآتية:من المؤكد أن أعراض الصحة النفسية للمراهق التي قد تلاحظينها ستكون فريدةً من نوعها، ولكن بصفتك أماً لديك فكرةٌ واضحةٌ عن طبيعة حالته "الطبيعية"، بالإضافة إلى الأعراض الأكثر وضوحاً مثل تقلبات المزاج، والتهيج، والغضب، والبكاء، قد تلاحظين ما يلي:تذكري أن وجود عرض واحد فقط في هذه القائمة لا يعني بالضرورة أن ابنك المراهق يعاني من أزمة نفسية حادة، فالتغيرات البيولوجية، بما في ذلك التغيرات الهرمونية التي يمر بها جميع المراهقين، يمكن أن تؤثر على مزاج طفلك وأدائه الدراسي وغير ذلك، ولكن إذا لاحظت باستمرار عرضاً واحداً أو أكثر من هذه الأعراض، فقد حان الوقت لبدء محادثة حول الصحة النفسية مع ابنك المراهق.يواجه الشباب تقريباً مجموعة تحديات الصحة النفسية نفسها التي يواجهها البالغون، ومع ذلك، إليك أكثر حالات الصحة النفسية شيوعاً لدى المراهقين.يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) على الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 17 عاماً.والذي يعيقهم عن أداء مهامهم اليومية.يعاني حوالي 4.5% من المراهقين من الاكتئاب، قد يبدو الاكتئاب لدى المراهقين كحزنٍ نمطيٍّ مصحوبٍ بالبكاء، وقد لا يبدو كذلك، قد تبدو أعراض الاكتئاب عند المراهق أحياناً أقرب إلى الغضب والانفعال.على الرغم من قلة شيوع اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي والشره العصبي، إلا أنها قد تُسبب مشاكل صحية خطيرة للمراهقين والشباب، ويُعتبر إيذاء النفس، الذي يُعتقد أنه لا يُبلّغ عنه بشكل كافٍ، مصدر قلق بالغ آخر لدى المراهقين.في عصر التكنولوجيا... كيف أربي المراهق على مراقبة ضميره؟يقضي الشباب وقتاً طويلاً على مواقع مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك وغيرها، وقد وجدت إحدى الدراسات أن 90% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً يستخدمون منصات متعددة، ويتفاعل أكثر من 60% منهم مع وسائل التواصل الاجتماعي يومياً.ما زلنا نستكشف أكثر عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الإنسان، وخاصةً بين الأطفال والمراهقين، الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي يُعزز الروابط الإيجابية، مع ذلك، قد يواجه بعض الشباب مخاطر أكبر للآثار السلبية.إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند فتح باب مناقشة الصحة النفسية لابنك المراهق، ويُفضل أن تكون هذه سلسلة من المحادثات المستمرة والاستماع إلى آراء طفلك، هذا من شأنه أن يدعم صحته النفسية، ويمنحك أساساً للأوقات التي قد يواجه فيها طفلك صعوبة أكبر، ويحتاج إلى دعم أكثر تركيزاً على حل مشاكله، وعليك بالآتي:اجعلي ابنك يناقش معك القضايا الصعبة بأمان، غالباً ما يتجنب المراهقون الحديث عن المواضيع الحساسة، خاصةً إذا كانوا يتوقعون الحكم عليهم أو إلقاء المحاضرات عليهم أو معاقبة المراهق، أكدي لطفلك المراهق أنه يستطيع إخبارك بأي شيء، أكدي أن هذه المحادثات ستجري في بيئة خالية من الأحكام المسبقة، اشرحي له أنك تريدين فهم ما يمر به، وقدمي له الدعم المحب.أنصتي أكثر مما تتكلمين، لا شيء يُجبر ابنك المراهق على الهرب أسرع من عدم رؤيته وسماعه تماماً، ستحتاجين إلى إدارة مخاوفك أثناء المحادثة لتتجنبي الإنصات الذاتي، يحدث هذا عندما تُرَشِّحين كل شيء من منظور حياتك الشخصية بدلاً من الإنصات إلى المراهق لفهمٍ عميق.فكّري في طرق لتجنب وضع ابنك المراهق في موقف دفاعي، بطبيعة الحال، لا يمكنك التأكد من رد فعله عندما تسألينه عن صحته النفسية، لكن عادةً ما تكون العبارات المنصفة والواقعية هي الأفضل، بدلاً من قول: "لقد كنت تتصرف بغرابة شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، يمكنك البدء بمثال: "لاحظتُ أنك تكره النزول لتناول العشاء مؤخراً، ولا تبدو جائعاً في أوقات أخرى، هل تساءلت إن كان هناك شيء في حياتك يُصعّب عليك الاستمتاع بالأشياء التي يحبها عادةً.تقبّلي بعض الصمت، قد لا يعرف طفلك ما يقوله في البداية، خاصةً إذا كان يحاول إخفاء مشاعره أو إدارة أموره بنفسه، غالباً ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية بالخجل والخوف، بالإضافة إلى كل شيء آخر، هذا قد يُصعّب عليه الانفتاح على أي شخص (حتى لو كان يثق به)، اشرحي له أنه حتى مع قلقك، يمكنك انتظاره ليفكر فيما يريد منك معرفته، إذا لم يعد إليك من تلقاء نفسه، فحاولي إعادة بدء المحادثة بعد بضعة أيام.أدركي أن وصمة العار المرتبطة بالصحة النفسية لا تزال قائمة، على الرغم من التقدم الكبير، لا يزال البعض يعتقد أن الإصابة باضطراب نفسي تعني أن الشخص منكسر، أو غير جدير بالثقة، أو ربما عنيف، في الواقع لا يسعى الكثيرون للحصول على علاج نفسي خوفاً من رأي الآخرين بهم، إذا كنت قلقة بشأن الضرر الذي قد تُلحقه وصمة العار بابنك المراهق، فقد تُفيدك هذه المقالة.الصحة النفسية جزءٌ أساسيٌّ من صحة الإنسان، لا داعي للآباء والمراهقين أن يشعروا بالخجل أو الخوف عند طلب العلاج، فالأمر لا يختلف عن الحصول على رعايةٍ لكسرٍ في العظام، أو عدوى خطيرة، أو أي مشكلةٍ صحيةٍ خطيرةٍ أخرى.حاولي ألا تلومي نفسك على معاناة طفلك، الحياة صعبة، والأطفال يبذلون قصارى جهدهم للتعامل مع الضغوط التي يواجهونها (كما تفعلين أنت أيضاً)، أظهري التعاطف مع نفسك وطفلك وأنت تمضين قدماً.حتى لو كان لديك تاريخ من مشاكل الصحة النفسية، فأنت لست السبب الرئيسي لصعوبات طفلك، إظهار الحب والثقة والاحترام لنفسك ولابنك المراهق هو أصح طريقة لضمان حصولكما على الموارد التي تحتاجانها.يهتم طبيب الأطفال بصحة طفلك، الذي يعاني من مشاكل في الصحة النفسية، كما أنه على دراية بالموارد المحلية التي يمكنك الاستفادة منها لدعم طفلك المراهق، الآن وخلال مرحلة الشفاء.يمكن لأطباء الأطفال شرح خيارات العلاج، بما في ذلك الأدوية التي قد تساعد، كما يمكنهم إحالتك إلى أخصائيي الصحة النفسية لتقييم حالة طفلك المراهق، بهذه الطريقة، سيصبح طبيب الأطفال جزءاً من فريق الرعاية الذي سيساعدك في وضع خطة علاجية، بالإضافة إلى خطة طوارئ توضح ما ستفعلينه في حال ساءت حالة طفلك.لا ينبغي تجاهل الأفكار أو الأفعال الانتحارية أبداً، إذا كان ابنك المراهق يمر بأزمة حالياً، فاتصلي بخط المساعدة في بلدك، وإذا كان ابنك المراهق يفكر في الانتحار ولكنه لا يمر بأزمة، فمن الضروري للغاية طلب المساعدة، اتصلي بطبيب الأطفال أو المعالج النفسي لطفلك فوراً للعثور على الموارد والتخطيط للعلاج والدعم المناسبين.وتذكّري أيضاً أن الصحة النفسية لا تقتصر على مواجهة المشكلات فحسب، بل من المهم تعزيز الصحة النفسية الإيجابية والمرونة بطرق يومية استباقية، حتى لو كان ابنك المراهق بخير، ساعديه على إيجاد وقت للعناية بنفسه واتباع عادات صحية تُحسّن مزاجه، خصصي وقتاً للاستمتاع بصحبة بعضكم البعض كعائلة، فالأنشطة والعلاقات الإيجابية تُعزز الصحة النفسية وتُعززها.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص