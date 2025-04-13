شكرا لقرائتكم خبر عن ابنى عضلاتك وقوى أعصابك.. بروتين طبيعى من 6 مصادر والان مع تفاصيل الخبر

عندما تتحدث عن حاجة الإنسان اليومية لتناول البروتين، فالبعض يعتقد خطئًا أنها تتركز فقط في الدجاج واللحوم والبيض، ولكن ما لا يعلمه البعض أن هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي يمكنها أن توفر الكثير من البروتين للإنسان أكثر من البيض والدجاج أيضًا.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأطعمة التي توفر البروتين، ذاك الذي يعمل على تعزيز قوة العضلات والأعصاب وسلامتها، كما أنه يحسن من وظائف الجسم وحركته العامة والقدرة على التمتع بوزن مثالي بدلاً من الدهون وتقلبات الجسم، كما أنه خاص بالحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم.

الفاصوليا

مصدر هام للبروتين النباتي والألياف، كما أنها مصدر هام أيضًا لحصول الجسم على مضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم تلف الخلايا وتخفف من الالتهابات بشكل عام.

الزبادي اليوناني

هذا النوع من الزبادي الذي يحتوي على كم هائل من البروتين، كما يعتبر مصدرًا أساسيًا له، ويقبل الكاسرين على تناوله نظرًا لأنه يحتوي على حوالي 13 جرام من البروتين في العلبه الواحدة، مما يعد بديلاً فعالاً ومصدرًا هامًا للبروتين.

التونة المعلبه

أيضًا من مصادر البروتين الصحية المفيدة، كذلك تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، تعمل على الحفاظ على صحة القلب والكولسترول وضغط القلب، وتقلل من مؤشرات التهابات الجسم، كما أنها قد تحتوي على 21 جرام من البروتين في العلبه الواحدة.

صدور الديك الرومي

الغنية بالبروتين والخالية من الدهون، التي تتميز بسعراتها الحرارية القليلة، كما أنها توفر الأحماض الأمينية للجسم، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمغذيات الطبيعية التي تمد الجسم بالبروتين اللازم.

الحمص

أحد الخيارات الصحية المفيدة التي تحتوي عناصر غذائية محسنة لصحة الجسم، وتحتوي على حفظ الفوليك والحديد، فضلاً عن أنها تقوي المناعة والعظام وإنتاج الطاقة، وقد يحتوي الكوب الواحد من الحمص على حوالي 14.5 جرام من البروتين، كما أنها تعزز من مستويات سكر الدم وتحسن من الهضم وتشارك بالشبع طوال الوقت.

الجبن القريش

من أنواع الجبنة الصحية التي تعتبر من الأجبان الغنية بالبروتين، تحتوي على فيتامين ب والسيلينيوم والكالسيوم، كما تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، والتي تمده بتعزيز الصحة العامة وتحسين الهضم، كما يحتوي نصف كوب من الجبنة القريشة على حوالي 12.5 جرام من البروتين، أي ضعف الكمية الموجودة في البيضة الواحدة.