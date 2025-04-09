شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات غير متوقعة تشير إلى أن جسمك يعانى من نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

الحديد عنصر ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، المسئول عن حمل الأكسجين في الدم، فبدون كمية كافية من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى نقل كمية أقل من الأكسجين إلى العضلات والأنسجة.

بما أن الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن نقصه قد يُسبب شحوبًا في البشرة، بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح أظافركِ هشة ورقيقة وعرضة للتكسر، في بعض الحالات، قد تظهر عليها تكتلات تشبه الملعقة (تُعرف باسم "koilonychia")، وهي علامة شائعة على نقص الحديد الشديد.

نعرض فيما يلى حسب موقع " healthsite"، أبرز علامات نقص الحديد بالجسم:

متلازمة تململ الساقين (RLS)

يرتبط نقص الحديد بمتلازمة تململ الساقين، وهي حالة تتميز برغبة لا يمكن السيطرة عليها في تحريك الساقين، وعادةً ما تكون مصحوبة بأحاسيس غير مريحة، غالبًا ما تتفاقم متلازمة تململ الساقين ليلًا، وقد تؤدي إلى اضطراب النوم.

ضعف الوظيفة الإدراكية

الحديد ضروري لوظائف الدماغ، لذا فإن نقصه قد يؤدي إلى صعوبات في التركيز، ومشاكل في الذاكرة، وحتى تراجع في الأداء العقلي العام، كما قد يُسهم في اضطرابات المزاج كالانفعال والقلق والاكتئاب.

ضيق في التنفس

عند نقص الحديد، وبالتالي انخفاض نقل الأكسجين عبر الجسم، قد تعاني من ضيق في التنفس، حتى أثناء القيام بالأنشطة الروتينية

الدوار

قد تشعر أيضًا بالدوار أو الدوخة، خاصةً عند الوقوف بسرعة، بسبب نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ.

بشرة شاحبة وأظافر هشة

بما أن الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن نقصه قد يُسبب شحوبًا في البشرة، إضافةً إلى ذلك، قد تصبح أظافرك هشة ورقيقة وعرضة للتكسر، في بعض الحالات، قد تظهر عليها انبعاجات على شكل ملعقة (تُعرف باسم "كويلونيكيا")، وهي علامة شائعة على نقص الحديد الشديد.

