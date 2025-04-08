شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض اكتئاب الفصول وطرق العلاج.. هل يأتى فى الربيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

اكتئاب الفصول (أو الاضطراب العاطفي الموسمي - Seasonal Affective Disorder "SAD") هو نوع من الاكتئاب يرتبط بتغير الفصول، وغالبًا ما يحدث في الخريف أو الشتاء، لكن يمكن أن يظهر أيضًا في الربيع بسبب عوامل مثل التغير المفاجئ في الطقس، الأتربة، أو تقلب الضوء والحرارة.

ووفقًا لموقع verywellhealth سنتعرف اكثر عن اكتئاب الفصول والتخلص منه.

أعراض اكتئاب الفصول

تقلبات المزاج: شعور دائم بالحزن أو الإحباط.

فقدان الاهتمام: قلة الحماس للأشياء التي كانت ممتعة سابقًا.

النوم الزائد أو الأرق.

الإرهاق العام وانخفاض الطاقة.

تغير في الشهية: أحيانًا زيادة في الأكل (خصوصًا السكريات).

صعوبة في التركيز.

العزلة الاجتماعية.

الشعور بالذنب أو عدم القيمة.

أسباب ازدياده مع الأتربة

قلة الخروج من المنزل.

انخفاض مستوى ضوء الشمس الطبيعي.

التوتر أو تهيج الجهاز التنفسي بسبب الغبار.

طرق العلاج والتخفيف

1. التعرض للضوء الطبيعي.

2. العلاج بالضوء (Light Therapy): جهاز يُصدر ضوءًا مشابهاً لضوء الشمس.

3. ممارسة الرياضة بانتظام: حتى المشي داخل المنزل له تأثير إيجابي.

4. نظام غذائي صحي: قلل من السكر، وركز على الفواكه، الخضار، والأوميجا-3.

5. التواصل الاجتماعي: لا تنعزل، تحدث مع الأصدقاء أو العائلة.

6. العلاج النفسي: مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT).

7. الأدوية: مثل مضادات الاكتئاب، لكنها تُؤخذ تحت إشراف طبي.