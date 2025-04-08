شكرا لقرائتكم خبر عن "النوبة الصامتة" أشهر أعراض النوبات القلبية لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

تختلف أحيانًا أعراض الإصابة بالنوبة القلبية لدى النساء عن أعراضها لدى الرجال، ما قد يؤدى أحيانا إلى تجاهل تلك الأعراض من قبل المصابات بها وتأخير العلاج.

على سبيل المثال، يعد ألم الصدر العرض التقليدي للنوبات القلبية، والذى يحدث بسبب بانخفاض تدفق الدم إلى القلب، لكن العديد من النساء المصابات بنوبة قلبية لا يعانين من أي ألم في الصدر، بينما تعاني أخريات من إحساس حارق يمكن الخلط بينه وبين حرقة المعدة

ما هو السن الأكثر شيوعاً للإصابة بالنوبة القلبية عند المرأة؟

متوسط عمر الإصابة بالنوبة القلبية الأولى عند النساء هو 72 عامًا، ومع ذلك، أصبحت النوبات القلبية أكثر شيوعًا عند النساء الأصغر سنًا، وخاصة النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 54 عامًا.

أعراض الإصابة بالنوبة القلبية لدى النساء

وبحيث موقع "Very well health"، قد تشمل أعراض النوبة القلبية لدى النساء أمورا لا يعتقد أنها مرتبطة بالقلب، مثل الغثيان.

ويوجد عدد من الأعراض التي يجب على أي سيدة، عند الإحساس بها، التوجه إلى المستشفى وطلب المساعدة الطبية، وهى:

إحساس بالحرقان أو الحرارة

تُوصف الذبحة الصدرية عادةً بأنها ألم صدري شبيه بالضغط، وقد يمتد إلى الفك أو الكتف، وهذا الوصف دقيق عادةً لدى الرجال، لكن العديد من النساء المصابات بالذبحة الصدرية لا يعانين من أي انزعاج فعلي في الصدر، بل يُبلغن عن إحساس بالحرارة أو الحرقة، أو حتى ألم عند اللمس، وقد يكون موضعه في الظهر أو الكتفين أو الذراعين، أو الرقبة، أو الجزء العلوي من البطن أو الفك.

القيء أو الضعف دون ألم في الصدر

ليس من غير المألوف أن تعاني النساء المصابات بالنوبات القلبية بأعراض مثل الغثيان، أو القيء، أو عسر الهضم، أو ضيق التنفس، أو ببساطة التعب المفاجئ والشديد ، دون الشعور بألم في الصدر، مما قد يؤدى في الكثير من الأحيان إلى ربط التشخيص الطبي بأعراض مرضية أخرى، مثل آلام الجهاز العضلي الهيكلي، أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي، أو التوتر.

النوبات القلبية الصامتة عند النساء

قد تُصاب المرأة بنوبة قلبية دون أن تُدرك ذلك، وهى الحالة التي تعرف بالنوبة القلبية الصامتة، أو احتشاء عضلة القلب الصامت، (SMI) تُسمى "صامتة" لأن الأعراض قد تكون قصيرة وخفيفة لدرجة أنك بالكاد تلاحظها، أو ببساطة تُعزي ما تشعر به إلى شيء أقل خطورة، مثل حرقة المعدة .

الأعراض التي تستدعى طلب المساعدة الطبية فورا

تشير الدراسات الآن إلى أن النساء يملن إلى الشكوى من أعراضهن القلبية بدرجة أقل من الرجال، لذا قد يغفلن عن تنبيه مقدمي الرعاية الصحية إلى أعراض لا ينبغي تجاهلها. أما سبب ميل النساء إلى فعل ذلك فهو مجرد تكهنات.

ويوحد عدد من العلامات التي يجب عند الشعور به، التوجه فورا إلى المستشفى، لإحتمالية أن تكون أعراض إصابة بنوبة قلبية، وهى:

ضيق في التنفس غير مبرر يستمر لأكثر من خمس إلى عشر دقائق

الغثيان الشديد المفاجئ أو القيء أو عسر الهضم

التعرق المفاجئ بدون سبب

التعب أو الضعف الشديد المفاجئ غير المبرر

فقدان الوعي أو الإغماء

شعور مفاجئ وغير مبرر بالذعر من الهلاك