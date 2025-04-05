للأمهات.. أطعمة مجربة لزيادة طول طفلك وصحة عظامه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:53 صباحاً - فوائد كثيرة لتقديم الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية لأطفالك بانتظام أبرزها مصدر جيد للبروتين والكالسيوم؛ لذا يجب أن يشتمل النظام الغذائي لطفلك على البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات، على الجانب الآخر تساعد ممارسة الرياضة في نمو طول معظم الأطفال.. وإليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أمثلة على بعض الأطعمة التي تُزيد من طول طفلك، ويمكنك تقديمها له.

منتجات الألبان

منتجات الألبان غنية بالمعادن مثل الكالسيوم-الصورة من موقع Freepik

منتجات الألبان غنية بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفيتامينات مثل A وB وD وE. كما يعد الحليب أيضاً مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم، مما يساعد على نمو الخلايا وتطور العظام.

على الجانب الآخر يعد الزبادي من منتجات الألبان التي يمكن تقديمها لطفلك لغناه بالعديد من العناصر الغذائية، التي تُزيد نمو الطفل؛ إضافة إلى احتوائها على البروبيوتيك وهو من العناصر الذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي للطفل.

تماماً مثل الزبادي، يعد الجبن أيضاً أحد منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين. يحتوي الجبن أيضاً على عناصر غذائية أخرى، وهي فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين ك، والزنك، وفيتامين د.

يمكن أن يؤدي تناول الجبن إلى زيادة الطول والحفاظ على صحة العظام والأسنان عند الأطفال.

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البيض وتغذية طفلك

يعد العنصر الغذائي التالي لزيادة طول الأطفال هو البيض فهو يحتوي على 13 عنصراً غذائياً مهماً وهي (البيوتين والكولين والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك وفيتامين ب12 وفيتامين أ وفيتامين ه والفولات وفيتامين د والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك)؛ لذا فهو مهم لتغذية الأطفال اليومية.

يمكن تحضير البيض بطرق مختلفة، حتى يتمكن الأطفال من تناوله يومياً ولا يشعروا بالملل سريعاً. بدءاً من إعداد البيض المسلوق، والعجة، إلى يخنة البيض، وتقديمها حسب ذوق العائلة.

لحم الدجاج

على غرار البيض، يحتوي لحم الدجاج أيضاً على نسبة عالية من البروتين. يعد لحم الدجاج أيضاً أحد الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من البروتين بين المنتجات الحيوانية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي لحم الدجاج أيضاً على فيتامين ب12، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومهم لزيادة طول ووزن الأطفال وبناء أنسجة وعضلات الطفل، مما يساعده بدوره على النمو بشكل أطول.

من السهل أيضاً تحضير لحم الدجاج، فيمكن شيّه أو قليه أو تحويله إلى حساء الدجاج.

التوفو وصحة الأطفال

التوفو غني بالبروتين والفولات والفيتامينات-الصورة من موقع AdobeStock

فول الصويا في التوفو يساعد في تحسين طول طفلك؛ لأنه غني بالبروتين والفولات والفيتامينات والكربوهيدرات والألياف، ويمكن قلي التوفو أو خلطه مع الخضروات المقلية.

كما يعتبر التوفو أحد الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وبعض المعادن مثل المنجنيز والسيلينيوم والحديد والدهون الصحية، مما يساعد الأطفال على النمو بسرعة.

الفواكه وجبة خفيفة صحية

يمكن أن تكون الفاكهة وجبة خفيفة صحية للمساعدة في تحسين طول الطفل مثل الموز، فهو غني بالبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم.

وبجانب الموز فإن أنواع الفواكه الأخرى مثل البابايا والكيوي والبرتقال والبطيخ والمانجو والتفاح والمشمش مفيدة أيضاً للأطفال لتناولها لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين سي

الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ والبازلاء، تعد غنية بالمعادن المهمة مثل الفيتامينات والكالسيوم والألياف فهي عناصر غذائية مفيدة لنمو وطول طفلك. فإذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، يمكن أن تكون الخضروات الورقية الخضراء أفضل بديل؛ لأن محتوى الكالسيوم وفيتامين K فيها مرتفع بما يكفي لنمو صحي للعظام.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور من الأطعمة المفيدة للأطفال لزيادة طولهم فهي غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية والدهون الصحية والأحماض الأمينية المهمة للنمو، ويمكن خلط عدة أنواع من المكسرات في السلطات أو الحساء.

ولا تنسي دعوة طفلك للقيام بأنشطة أخرى مثل تمارين التمدد، ونط الحبل، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والسباحة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.