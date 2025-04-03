شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العيد ولخبطة الأكل.. ديتوكس لتنظيف وتطهير المعدة والأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

بعد فترة الأعياد وتناول الأطعمة الدسمة والحلويات بكثرة، قد تشعر بالانتفاخ أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي، ويمكن لتناول مشروبات وأطعمة الديتوكس أن يساعد في تنظيف وتطهير المعدة والأمعاء بلطف.

فيما يلى أفضل الطرق التي يقدمها موقع healthline:

مشروبات ديتوكس طبيعية

1. ماء الليمون الدافئ

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة على معدة فارغة يساعد في تحفيز الهضم وإزالة السموم.

2. مشروب الزنجبيل والنعناع

يغلي كوب ماء مع شرائح زنجبيل طازج وأوراق نعناع، يُترك ليبرد قليلًا ثم يُشرب، فهو مهدئ للمعدة وطارد للغازات.

3. ماء الخيار والليمون

نقع شرائح الخيار مع شرائح الليمون في ماء بارد لعدة ساعات، ثم شربه طوال اليوم لترطيب الجسم وتحسين الهضم.

4. شاي الكمون واليانسون

يساعد في تهدئة الأمعاء وتقليل الانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة.

5. عصير البنجر والتفاح

مزيج البنجر والتفاح والجزر يعمل على تنظيف الكبد والمعدة من السموم وتحفيز الهضم.

أطعمة تساعد على تنظيف الأمعاء

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس، فهي غنية بالألياف وتساعد في تحسين حركة الأمعاء.

البابايا والأناناس، تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على الهضم.

الزبادي الطبيعي، يحتوي على البروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء.

الشوفان، مصدر ممتاز للألياف التي تساعد في تنظيف القولون.

بذور الشيا والكتان، غنية بالألياف وأحماض أوميجا-3، وتساعد في تطهير الجهاز الهضمي.

نصائح إضافية

الإكثار من شرب الماء لمساعدة الجسم على التخلص من السموم.

تقليل السكر والأطعمة المصنعة التي تسبب تراكم السموم في الجهاز الهضمي.

ممارسة المشي أو اليوجا لتحفيز الهضم وتنشيط الأمعاء.

اتبعي هذا النظام ليوم أو يومين بعد العيد لمساعدة جسمك على الشعور بالخفة واستعادة توازنه.